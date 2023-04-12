Насаджують своїх "героїв": у Мелітополі окупанти перейменували вулиці на честь ліквідованих пропагандистки та бойовика

Перейменують далеко ще не всі вулиці.

У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі місцеві гауляйтери продовжують знищувати всі нагадування про Україну, чергова "акція" стосується перейменування вулиць.

У Мелітополі самопроголошена влада починала із зачистки міста від національних прапорів та символів, зносу з головної площі пам’ятника Тарасу Шевченку, а тепер завершує, повертаючи вулицям старі назви та вводячи нові. Цьому процесу у місті намагалися надати фльору "демократичності" – нібито було проведено широке обговорення, а свою думку висловили експерти та історики. Як зазначала псевдокерівниця місцевої адміністрації галина данильченко: "Для нас абсолютно неприйнятні такі назви, як, наприклад, "вулиця імені ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова".

Підсумком такої "плідної роботи" став "указ", датований 7 квітня. У документі перераховані всі назви "елементів вулично-дорожньої мережі", у тому числі вулиць, провулків та площ, і два варіанти їх назв — старе та нове. Зокрема, окупаційна "влада" вирішила залишити назви на честь українських письменників та історичних особистостей, таких як Леся Українка, Шевченко, Богдан Хмельницький, Сковорода та Іван Франко.

Багатьом вулицям повернуто старі назви, наприклад, вулиця Гетьманська знову стала Леніна, а Героїв України — Кірова. Або підібрано імена інших "героїв" з минулого. Зокрема, колаборанти вирішили, що вулиця Інтеркультурна має носити ім’я російської імператриці Катерини, а вулиця Донцова — чекіста Павла Судоплатова, який особисто брав участь у ліквідації українських націоналістів. До останнього у фейкової влади особливий трепет — раніше в місті "кату Сталіна" було встановлено бюст і розміщено меморіальну дошку.

Але зупинятись на поверненні імен минулого фейкове керівництво не стало. І тепер у тимчасово окупованому місті з’являться нові урбаноніми, пов’язані із сучасною російською історією. Так вулицю Незалежності перейменовано на честь ліквідованого наприкінці 2018 року ватажка терористів "ДНР" Олександра Захарченка, а вулицю Університетську назвали на честь пропагандистки Дарії Дугіної. І в її випадку, як повідомляли раніше російські ТГ-канали, це була ініціатива громадської палати рф. Логіка у загарбників залізобетонна – Мелітополь став одним з останніх "пунктів" на захопленій росіянами території, який відвідала журналістка перед смертю, щоб поспілкуватися з місцевими жителями та роздати гуманітарку. Дивно, що тепер жителі міста, захопленого росіянами, мають деякий час (після звільнення міста ця назва протримається недовго) бачити на одній із вулиць таблички з ім’ям людини, яка цьому сприяла, якщо не прямо, то опосередковано, підтримуючи путінський режим, так точно.

Крім того, стіну одного з корпусів Таврійського державного агротехнологічного університету (його захопили окупанти, об’єднали з педунівером та називають МДУ) "прикрашає" мурал, присвячений колаборанту Івану Сушко. "Товариш" був до приходу росіян тамадою, а за їхньої влади зробив кар’єру — став мером окупованої Михайлівки, але згодом був "ліквідований".

У планах колаборантів також встановлення стели "Мелітополь – місто військової слави" на центральній площі, для цього звідки було прибрано скульптуру Тараса Шевченка. Біля Кобзаря городяни традиційно збиралися на патріотичні акції, тому зрадники не змогли забути про це і вирішили провести "зачистку" та змінити значення культового місця з використанням наративів про "велику перемогу".

Як повідомлялося, Дар’ю Платонову (Дугіна) підірвали в автомобілі в Підмосков’ї пізно ввечері 20 серпня.

Росіяни одразу почали звинувачувати в цьому вбивстві Україну, проте радник глави Офісу президента Михайло Подоляк рішуче відкинув ці звинувачення.

Пізніше відповідальність за вибух взяли він партизани "Національної республіканської армії".