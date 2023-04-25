В Мелітополі у окупантів спалах смертельної хвороби — виявились винні самі

Російські солдати рили окопи та випадково розкопали інфікований скотомогильник

У Мелітополі Запорізької області, де кілька днів тому пролунав потужний вибух у районі локомотивного депо, стався палах сибірки. Окупанти підчепили інфекцію, коли рили окопи.

Про це розповів мер міста Іван Федоров. За його словами, один із ворожих підрозділів вимушено помістили на карантин.

Російські солдати рили окопи і випадково розрили скотомогильник, який був заражений сибіркою. Ймовірно, йдеться про населений пункт Вознесенка, що за 13 км від Мелітополя. 2012 року в цьому селі вже був спалах сибірки через те, що худобу невчасно прищеплювали, а пізніше прокуратура притягнула до відповідальності трьох чиновників, які неналежним чином утримували та обслуговували скотомогильник у цьому ж селі.

Через спалах сибірки один підрозділ російських окупантів помістили на карантин, а двох російських солдатів спочатку відвезли до лікарні, але після підтвердженого діагнозу забрали в невідомому напрямку.

"Ні, це не епізод з фільму жахів — це реалії буття свинособак на Запорізькому напрямку… Навіть українська земля відтісняє окупантів. Хепі енду їм точно не буде", — підсумував глава Мелітополя.

Чим небезпечна сибірка

Сибірка — це небезпечне інфекційне захворювання, збудником якого є аеробна бактерія Bacillus anthracis. Поза організмом вона утворює спори, які можуть зберігатися у землі десятки років. На сибірку хворіють багато домашніх тварин, у тому числі велика рогата худоба, вівці, кози, верблюди, свині і навіть північні олені. Людина може заразитися при контакті з інфікованою твариною. У хворого підвищується температура, погіршується апетит, а на тілі з’являються виразки. Не виключений летальний кінець, особливо при кишковій, легеневій та септичній формах хвороби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у березні 2022 року російські солдати окопалися у Рудому лісі, який розташований у зоні відчуження під Чорнобилем. Пил у цьому місці радіоактивний і токсичний, а засобів захисту у окупантів не було.