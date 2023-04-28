"Вигнати і знищити": Зозуля відреагував на ракетний удар рф по Умані

Російські окупанти знищили цілий під’їзд у багатоповерхівці

У п’ятницю, 28 квітня, росія завдала масованого ракетного удару по Україні, одна з ракет поцілила в житлову багатоповерхівку в Умані (Черкаська область). На місці інциденту працюють усі необхідні служби. Український футболіст-волонтер Роман Зозуля не підбирав слів, говорячи про підлий нічний удар рф.

Відповідний пост Зозуля розмістив на своєму telegram-каналі. Форвард "Райо Махаонда" знову закликав світову громадськість вигнати росіян зі спорту і не тільки.

"Вночі пі**раси здійснили ракетний удар по Україні.

Знов 4 ранку.

Знов ракети.

З 23 ракет-21 була знищена силами ППО.

На жаль, цього виявилось недостатньо.

Умань…

Влучання в житловий, багатоповерховий будинок.

Є загиблі та поранені.

Звичайний будинок, в якому спокійно спали батьки та діти. Бабулі та дідусі.

Пряме влучання. Руйнування. Знівечені життя та квартири.

Біль та смуток.

Російські гн**и й далі залишаються безкарними.

Не можна дозволяти в**одкам знаходитись на міжнародній арені. У спорті, кіно, музиці та політиці.

Вигнати, знищити.

За все відплатять.

Кожен з них відчує горе", — написав Зозуля.

Нагадаємо, за останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу Умані загинуло 10 людей, серед яких двоє дітей. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав ракетний удар по житловому будинку "типовим почерком російських терористів".