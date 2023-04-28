"Выгнать и уничтожить": Зозуля отреагировал на ракетный удар рф по Умани

Российские оккупанты уничтожили целый подъезд в многоэтажке

В пятницу, 28 апреля, россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Умани (Черкасская область). На месте инцидента работают все необходимые службы. Украинский футболист-волонтер Роман Зозуля не подбирал слов, говоря о подлом ночном ударе рф.

Соответствующий пост Зозуля разместил на своем telegram-канале. Форвард "Райо Махаонда" вновь призвал мировую общественность выгнать россиян из спорта и не только.

"Ночью пи**расы нанесли ракетный удар по Украине.

Снова 4 утра.

Снова ракеты.

Из 23 ракет — 21 была уничтожена силами ПВО.

К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Умань…

Попадание в жилой, многоэтажный дом.

Есть погибшие и раненые.

Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки.

Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры.

Боль и уныние.

Российские г**ды и дальше остаются безнаказанными.

Нельзя разрешать у**дам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике.

Выгнать, уничтожить.

За все заплатят.

Каждый из них почувствует горе", — написал Зозуля.

Напомним, по последним данным, в результате ракетного обстрела Умани погибло 10 человек, среди которых двое детей. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ракетный удар по жилому дому "типичным почерком российских террористов".