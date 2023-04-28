"Выгнать и уничтожить": Зозуля отреагировал на ракетный удар рф по Умани
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Российские оккупанты уничтожили целый подъезд в многоэтажке
В пятницу, 28 апреля, россия нанесла массированный ракетный удар по Украине, одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Умани (Черкасская область). На месте инцидента работают все необходимые службы. Украинский футболист-волонтер Роман Зозуля не подбирал слов, говоря о подлом ночном ударе рф.
Соответствующий пост Зозуля разместил на своем telegram-канале. Форвард "Райо Махаонда" вновь призвал мировую общественность выгнать россиян из спорта и не только.
"Ночью пи**расы нанесли ракетный удар по Украине.
Снова 4 утра.
Снова ракеты.
Из 23 ракет — 21 была уничтожена силами ПВО.
К сожалению, этого оказалось недостаточно.
Умань…
Попадание в жилой, многоэтажный дом.
Есть погибшие и раненые.
Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки.
Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры.
Боль и уныние.
Российские г**ды и дальше остаются безнаказанными.
Нельзя разрешать у**дам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике.
Выгнать, уничтожить.
За все заплатят.
Каждый из них почувствует горе", — написал Зозуля.
Напомним, по последним данным, в результате ракетного обстрела Умани погибло 10 человек, среди которых двое детей. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ракетный удар по жилому дому "типичным почерком российских террористов".