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"Типовий почерк російських терористів": у Зеленського відреагували на приліт до Умані

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Окупанти здійснили ракетний удар по Умані Новина оновлена 28 квітня 2023, 08:06
Окупанти здійснили ракетний удар по Умані. Фото Соцсети

Загарбники підло здійснили ракетний обстріл, поки мирні громадяни спали

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував нічну атаку російських окупантів по місту Умань, де одна з ворожих ракет прилетіла прямо до житлового будинку, знісши частину будівлі.

Він наголосив, що ракетний обстріл здійснили тоді, коли цивільні люди спали, а це — типовий почерк російських терористів. Про це Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

"Це Умань. Нікчемні істоти потрапили ракетою в багатоповерхівку, є постраждалі… Попередньо 21 ракету з 23, якими били по Україні, було збито. Маємо перекрити кисень росіянам. Санкції повинні стосуватися тих країн, які допомагають росії купувати західні чіпи для виробництва ракет в обхід обмежень", — зазначив він.

Водночас Андрій Єрмак опублікував відео з місця події, зняте після влучення ракети до будинку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 квітня російські окупанти після тривалої паузи здійснили чергову ракетну атаку по українських містах. Під ударом опинилися Київщина, Умань та Дніпро. У Київській області, за попередньою інформацією, уламки ракети впали на багатоповерховий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Теги:
#Україна #Війна #Умань #Багатоповерховий будинок #Ракетний удар #Ракетна атака #Андрій Єрмак