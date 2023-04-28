З такого ракурсу масштаб трагедії в Умані вражає ще більше: ексклюзивні фото та відео

З повітря масштаб руйнувань ще більше вражає

Кореспонденти "Телеграфа" продовжують перебувати на місці влучення російської ракети в Умані. Вони показали наслідки терористичної атаки з висоти пташиного польоту – руйнування жахають.

На нових фотографіях та відео від Яна Доброносова з місця трагедії можна розгледіти весь масштаб руйнувань. Від одного з під’їздів багатоквартирного будинку не лишилося практично нічого.

На місці влучення ракети продовжують працювати рятувальники, а під завалами можуть досі знаходитись люди.

Станом на 12:40 вже відомо про 14 загиблих. За даними Черкаської ОВА, серед них є двоє 10-річних дітей.

На трагедію вже встигли відреагувати і в уряді України. Зеленський та Кулеба зазначили, що цей терор можна зупинити лише зброєю та санкціями.

Водночас самі росіяни радіють загибелі мирних громадян України. В офісі президента у відповідь заявили про " неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та вбивць".

Тим часом у мережі з’являються відео, подивившись які можна зробити висновок, що на спальний район в Умані могли впасти відразу дві ракети.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня росіяни влаштували нічну атаку. Вибухи пролунали у Дніпрі, Києві, Київщині та Умані. ППО України знищило 21 з 23 ракет, проте ті снаряди та ракети, які збити не вдалося завдали жахливої шкоди. Тільки в Умані вже відомо про 10 загиблих, серед яких 11 дітей.

Всі подробиці трагедії ви можете прочитати в онлайн-матеріалі, перейшовши за посиланням.