Зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Умані (оновлено)

Дев’ятеро людей було госпіталізовано

Кількість загиблих мирних громадян внаслідок нічного ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Умані збільшилася. На місці події тривають розбори завалів, а поряд зі зруйнованим будинком розгорнули штаб.

Станом на 12:32 відомо, що внаслідок ракетного удару загинуло 14 людей і ще 9 постраждалих громадян було госпіталізовано. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Ми розгорнули штаб, намети, де наші громадяни з сусідніх будинків і будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати поки місцева влада їм надасть місця притулку. На цей момент місцева влада забезпечила кожного харчовими продуктами. Також працює гаряча лінія, куди можуть звернутися рідні та близькі тих громадян, які проживали у цьому та інших будинках, що постраждали у цьому районі", — сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначимо, що російські окупанти завдали в ніч на 28 квітня завдали ракетного удару по Дніпру, Київщині та Умані. В останньому місті було зафіксовано пряме влучання в багатоповерховий житловий будинок, у якому на той час спали мирні жителі. Станом на 10.00 було відомо про 10 загиблих. За даними Черкаської ОВА, двоє з них – 10-річні діти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Умані, зазначивши, що робити обстріл, поки мирні громадяни сплять — типовий почерк російських терористів.

Водночас міністерство оборони росії вже встигло порадіти своєму успіху, опублікувавши цинічний пост у своєму Telegram-каналі. А самі росіяни, не гаючи часу, веселяться у мережі через трагедію в Умані, звинувачуючи у всьому українців.