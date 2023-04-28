Выросло число погибших в результате удара россиян по Умани (обновлено)

Девять человек были госпитализированы

Количество погибших мирных граждан в результате ночного ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Умани увеличилось. На месте происшествия продолжаются разборы завалов, а рядом с разрушенным домом развернули штаб.

По состоянию на 12:40 известно, что в результате ракетного удара погибли 14 человек и еще 9 пострадавших граждан были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Мы развернули штаб, палатки, где наши граждане из соседних домов и дома, который пострадал больше всего, могут переждать пока местные власти им предоставит места убежища. На данный момент местные власти снабдили каждого продуктами питания. Также работает горячая линия, куда могут обратиться родные и близкие тех граждан, которые проживали в этом и других домах, что пострадали в этом районе", — сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Отметим, что российские оккупанты нанесли в ночь на 28 апреля нанесли ракетный удар по Днепру, Киевщине и Умани. В последнем городе было зафиксировано прямое попадание в многоэтажный жилой дом, в котором в то время спали мирные жители. По состоянию на 10:00 было известно о 10 погибших. По данным Черкасской ОВА, двое из них — 10-летние дети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на ракетный удар по Умани, отметив, что совершать обстрел, пока мирные граждане спят — типичный почерк российских террористов.

В то же время министерство обороны россии уже успело порадоваться своему "успеху", опубликовав циничный пост в своем Telegram-канале. А сами россияне, не теряя времени, веселятся в сети из-за трагедии в Умани, обвиняя во всем украинцев.