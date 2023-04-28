Минобороны рф порадовалось удару по Умани: Ермак заявил о неадекватности целой нации
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В рф отметились новым странным заявлением на фоне трагедии в Умани
В министерстве обороны россии опубликовали странный пост после того, как в ночь на 28 апреля ракеты оккупантов попали по жилому дому в Умани и унесли жизни двух человек в Днепре.
Там показали момент запуска ракеты и подписали фотографию словами "точно в цель".
На публикацию российского министерства отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он назвал российскую нацию "террористами и убийцами".
"Минуубийства россии радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидная неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", — написал он.
В сети также активно обсуждают публикацию российского ведомства. Как написал известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, россия намеренно бьет по жилым домам в Украине и потом этим гордится.
"Я же говорю — удары по жилым домам не ошибка. Они делают это специально и гордятся этим. В Умани на данный момент уже 10 погибших. В том числе два ребенка. У российского министерства убийств это называется "точно в цель", — пишет он.
В комментариях пользователи пишут, что у рф нет ничего святого.
По состоянию на 12:00 28 апреля, в результате попадания ракеты в жилой дом в Умани погибли 11 человек.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в результате последнего ракетного удара также были попадания и в Киевской области, а в Днепре ракета россиян забрала жизни матери и ее 3-летней дочери.