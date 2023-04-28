Кімнати з людьми просто знесло. Діти в сльозах кричать, що не хочуть помирати - репортаж з Умані

Рятувальники продовжують розбір завалів

Сьогодні, 28 травня, близько 4:30 країна-терорист нанесла черговий удар по житловому будинку, цього разу — в Умані. В результаті влучення ракети один з під'їздів дев'ятиповерхівки у спальному районі був повністю знищений. Ще близько 10 будинків отримали пошкодження.

Наразі на місці події продовжується розбір завалів, до робіт долучилися місцеві мешканці. Станом на 14:00 відомо про 15 загиблих, серед яких двоє дітей приблизно 10 років. Ще 17 осіб постраждали, троє з них неповнолітні. За життя однієї людини досі борються лікарі.

В дворі зруйнованої багатоповерхівки чергують не лише рятувальники і медики, а й психологи — постраждалі та свідки ракетного удару перебувають у шоковому стані. Дехто з присутніх досі не знає, чи вижили його близькі.

"Ця жінка з чоловіком та трьома дітьми переїхала з Луганщини в Умань після початку повномасштабної війни. Під час обстрілу всі вони були вдома: шестирічний хлопчик — в залі з батьками, їх трьох майже не зачепило, а 17-річний син та 11-річна донька — в кутовій кімнаті. Коли після удару відчинили двері у коридор, побачили, що цієї кімнати просто немає. Дітей досі не знайшли", — розповідає сусід постраждалої сім'ї.

Про долю двох дітей досі нічого невідомо

За словами психолога, що працює на місці трагедії, навіть опинившись у безпеці, постраждалі діти не можуть оговтатися від шоку — постійно повторюють, що хочуть жити і їм дуже страшно.

"Хлопчик 6-8 років зі сльозами на очах каже мені, що він ще нічого не встиг побачити у цьому житті, що він не хоче помирати… Це дуже серйозна травма для дітей. Дорослі також перебувають у шоці, але на відміну від дітей, яких можна відволікти і заграти, дорослих необхідно звертати до майбутнього, до того, що їм є заради чого і кого жити. Нехай краще зараз вони думають про ремонт зруйнованого житла, а не про те, що їхні діти досі лежать під завалами", — каже психолог.

Як повідомив виданню "Телеграф" міністр МВС України Ігор Клименко, пошукові роботи і розбір основних завалів буде тривати ще декілька годин, проте шансів на те, що під завалами залишаються живі люди вкрай мало.

"На першому і другому поверсі зараз тривають найскладніші роботи, адже усі залізобетонні перекриття зверху обвалилися саме сюди. Кінологи з собаками же обстежили цю ділянку на наявність людей під уламками, але конструкція склалася так щільно, що ми не можемо виключати ймовірність виявлення нових жертв. Після розбору завалів на цих 40 квадратних метрах, ми зможемо перейти на інші ділянки, де залишається загроза життю людей внаслідок обвалу конструкцій", — сказав міністр.