Тривожність зашкалює: росіяни біжать із Криму, а в ЗСУ підсипають їм сіль на рану (відео)

Росіяни біжать і землею, і повітрям

Після масштабної пожежі у Севастополі напередодні контрнаступу ЗСУ у росіян в окупованому Криму розпочалася справжня паніка. Сотні "розтривожених" вишикувалися в черги, щоб втекти назад до себе в росію. Підсипали солі на рану росіянам і в Україні. Адже у ЗСУ підтвердили, що інцидент на нафтобазі є елементом підготовки до масштабного контрнаступу.

Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що після пожежі на нафтобазі російські військові не почуваються спокійно на півострові, тому вони намагаються евакуювати свої сім’ї та по можливості самі виїжджають із Криму.

"Ми вже зауважували, що вони (росіяни — Ред.) переорієнтовуються на пункти базування в бік Новоросійська, тому що в Севастопольських бухтах не відчувають спокою і не відчувають того сталого логістичного забезпечення… Те, що підірвана логістика ворога, – один з елементів підготовки до потужних активних дій Сил оборони, ми говоримо вже довготривалий час. І ось ця робота і є підготовчою до широкого повномасштабного наступу, який всі очікують. Тому ворог відчуває, що в нього підірвані ресурси і починає маневрувати", – підкреслила Гуменюк.

Її слова підтверджують десятки свіжих відео з кримського мосту, де росіяни в паніці вишикувалися в черги.

Біжать росіяни не лише по землі, а й повітрям. Так, наприклад, за даними Flightradar, сьогодні із Криму вилетів російський урядовий борт Ту-204-300.

Росіяни розповідають, що простояти у пробці можна й добу. Але їх, мабуть, це не лякає, і вони роблять все, щоб не залишатися в Криму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ГУР озвучили масштаби наслідків вибуху в Севастополі.

Також ми повідомляли, що сенатор-зрадниця з Криму закликала армію Росії помститися за Севастополь і назвала місто-мету.