Сенатор-зрадниця з Криму закликала армію рф помститися за Севастополь і назвала місто-ціль

Російським вогнеборцям не вдається взяти під контроль вогонь

Ранковий вибух та пожежа на нафтосховищі в Севастополі викликав бурхливу реакцію у окупантів та колаборантів. Так, колишня депутатка Верховної Ради Криму, яка перейшла на бік росії у 2014 році Ольга Ковітіді заявила, що росія має помститися вдаривши по Одесі.

Свою думку вона висловила в Телеграм-каналі. Вона заявила, що всі нафтоналивні сховища Одеси мають бути знищені. "Стратегічне рішення щодо нейтралізації Одеси як військової бази України має бути ухвалене", — пише вона.

Ольга Ковітіді

Яка ситуація на нафтобазі в Севастополі

До гасіння пожежі залучили десятки пожежних розрахунків з усього окупованого півострова. Ситуація не контрольована — пожежу не вдається локалізувати. Про постраждалих не повідомляється. Зазначається, що евакуації з району Козачої бухти не буде, спеціалісти окупантів поки перевіряють норми забрудненості повітря, яке наповнене димом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що масштабні пожежі не рідкість не тільки на окупованих територіях, а і в росії. Нещодавно селище в Свердловській області згоріло разом із заводом та виправною колонією.