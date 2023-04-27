Масштабна пожежа в самісінькому центрі москви: у мережі з’являються ефектні відео

Вогонь спалахнув на будівництві елітного ЖК

У росії "естафету" масштабних пожеж перехопив центр москви. Там спалахнув елітний житловий комплекс, і тепер з нього валить величезний стовп диму, який можна розгледіти з будь-якої точки міста.

Про це повідомляють місцеві інтернет-пабліки.

Так, 27 квітня на Кутузовському проспекті в москві спалахнув споруджуваний ЖК. З його даху повалив густий чорний дим.

За даними Telegram-каналу Mash, спочатку полум’я поширилося на 70 квадратних метрів.

"Вогонь на даху будівлі ЖК "Вікторія Парк" біля Кутузовського проспекту поширився на 70 квадратів. Попередньо постраждалих нема", — йдеться в повідомленні.

Однак пізніше стало відомо, що вогонь поширювався і його локалізувати вдалося вже на площі 100 квадратних метрів. При цьому, за словами очевидців, в осередку пожежі було чути вибухи.

Наразі стверджується, що полум’я вже вдалося загасити. Повідомлень про поранених чи постраждалих не надходило.

"У причинах займання розбирається спеціальна комісія, яку очолює Дорогомилівська міжрайонна прокуратура столиці", — пише "112".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії через масштабну пожежу згоріло ціле селище.

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