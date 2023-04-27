Масштабный пожар в самом центре москвы: в сети появляются эффектные видео

Огонь вспыхнул на стройке элитного ЖК

В россии "эстафету" масштабных пожаров перехватил самый центр москвы. Там загорелся элитный жильщный комплекс, и теперь с него валит огромный столб дыма, который можно разглядеть с любой точки города.

Об этом сообщают местные интернет-паблики.

Так, 27 апреля на Кутузовском проспекте в москве вспыхнул строящийся ЖК. С его крыши повалил густой черный дым.

По данным Telegram-канала Mash, изначально пламя распространилось на 70 квадратных метров.

"Огонь на крыше строящегося здания ЖК "Виктория Парк" у Кутузовского проспекта распространился на 70 квадратов. Предварительно, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Однако позже стало известно, что огонь распространялся и локализовать его удалось уже на площади 100 квадратных метров. При этом по словам очевидцев, в очаге пожара были слышны взрывы.

К настоящему времени, утверждается, что пламя уже удалось потушить. Сообщений о раненых или пострадавших не поступало.

"В причинах возгорания разбирается специальная комиссия, которую возглавляет Дорогомиловская межрайонная прокуратура столицы", — пишет "112".

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии из-за масштабного пожара сгорел целый поселок.

Также мы сообщали о том, что в россии загорелся завод электронных приборов "Квант".