В россии масштабный пожар: сгорел целый поселок, завод и исправительная колония (фото, видео)

Сообщалось и о других пожарах в Свердловской области

В россии произошло очередное возгорание. На этот раз в Свердловской области масштабный пожар привел к тому, что пгт Сосьва сгорела почти сотня зданий.

Как сообщают российские telegram-каналы, пожар начался днем на местной пилораме, однако огонь быстро перекинулся на соседние здания.

Отмечается, что огнем была уничтожена сама пилорама, местная колония, предприятие по производству бетона и асфальта, а также школа и больница. Кроме того, огонь охватил десятки частных домов.

По подсчетам МЧС огонь охватил 92 здания, один человек погиб.

Пожарные пытались потушить огонь с вертолетов, но похоже это у них не очень хорошо получилось.

Примечательно также и то, что это не единственный пожар в Свердловской области за 25 апреля, так днем сообщалось, что 21 дом горел в поселке Таежный (Карпунинский) и еще "десятки" в поселке Висим. Между этими населенными пунктами значительное расстояние, а потому остается лишь догадываться о причине такого случайного совпадения.

Стоит отметить, что на днях масштабное возгорание произошло на территории Нижегородской области, где на складе загорелись бочки с легковоспламеняемой жидкостью. Площадь пожара достигла 4 тысяч квадратных метров.