У росії масштабна пожежа: згоріло ціле селище, завод та виправна колонія (фото, відео)

Повідомлялося і про інші пожежі у Свердловській області

У росії сталося чергове займання. Цього разу у Свердловській області масштабна пожежа призвела до того, що смт Сосьва згоріла майже сотня будівель.

Як повідомляють російські telegram-канали, пожежа почалася вдень на місцевій пилорамі, проте вогонь швидко перекинувся на сусідні будинки.

Зазначається, що вогнем було знищено саму пилораму, місцеву колонію, підприємство з виробництва бетону та асфальту, а також школу та лікарню. Окрім того, вогонь охопив десятки приватних будинків.

За підрахунками МНС вогонь охопив 92 будівлі, одна людина загинула.

Пожежники намагалися загасити вогонь з вертольотів, але, схоже, це у них не дуже добре вийшло.

Примітно також і те, що це не єдина пожежа у Свердловській області за 25 квітня, так вдень повідомлялося, що 21 будинок горів у селищі Тайожний (Карпунінський) та ще "десятки" у селищі Вісім. Між цими населеними пунктами значна відстань, а тому залишається лише здогадуватися про причину такого випадкового збігу.

Варто зазначити, що днями масштабний спалах відбувся на території Нижегородської області, де на складі спалахнули бочки з легкозаймистою рідиною. Площа пожежі досягла 4 тисячі квадратних метрів.