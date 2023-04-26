Новый большой пожар в Подмосковье: вспыхнуло в неожиданном месте (видео)

В россии загорелось, как ни странно, НИИ противопожарной обороны

В россии продолжается чреда масштабных пожаров. На этот раз пламя вспыхнуло в подмосковной Балашихе.

Так, по данным местных интернет-пабликов, 26 апреля в россии загорелось, как ни странно, НИИ противопожарной обороны.

Не смотря на то, что дым с места пожара виднеется за сотни метров в МЧС россии заявили, что это все якобы "учения".

"На территории НИИ противопожарной обороны в Балашихе проводятся учения, сообщил нам источник в экстренных службах. Опасности нет.", — пишет популярный Telegram-канал "Shot".

Пока неизвестно соврали ли в очередной раз российские власти, однако, стоит отметить, то что в последнее время на территории россии, в частности в Москве возгорания происходят регулярно. Так, например, только за последние несколько дней в столице рф и рядом с ней горели: цех по утилизации пластика и резины, завод электронных приборов "Квант", и фермерский рынок.

Напомним, ранее мы писали, что в россии сгорел целый поселок, завод и исправительная колония.

Также мы сообщали, что на Кипре подожгли Российский центр. По данным очевидцев, в него швырнули "коктейль Молотова".