Российское здание загорелось в городе Никосия

Россиян продолжают преследовать огненные инциденты даже за границей. На Кипре вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). По данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова".

Как пишут российские пропагандисты, инцидент произошел в городе Никосия 26 апреля.

"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша, люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные", — приводят росСМИ слова очевидцев.

Утверждается, что в здание могли швырнуть "коктейли Молотова".

Позже стало известно, что пожарным удалось ликвидировать возгорание. При этом, как пишут РИА "Новости" пламя успело нанести зданию "значительный ущерб".

В настоящий момент данных о погибших или пострадавших не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что огнем был охвачен склад в Дзержинске Нижегородской области россии. Пламя разбушевалось на площади 4 тыс. квадратных метров.

Также мы сообщали, что в южном пригороде Казани произошел пожар. Жители сначала слышали "сильный хлопок", то есть взрыв, а после заметили огромный столб дыма.