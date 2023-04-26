Бросили коктейли Молотова: на Кипре подожгли Российский центр (видео)
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Российское здание загорелось в городе Никосия
Россиян продолжают преследовать огненные инциденты даже за границей. На Кипре вспыхнуло здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). По данным очевидцев, в здание бросили "коктейли Молотова".
Как пишут российские пропагандисты, инцидент произошел в городе Никосия 26 апреля.
"Произошло два сильных хлопка, горят стена и крыша, люди эвакуированы. Полиция оцепила здание, на месте работают пожарные", — приводят росСМИ слова очевидцев.
Утверждается, что в здание могли швырнуть "коктейли Молотова".
Позже стало известно, что пожарным удалось ликвидировать возгорание. При этом, как пишут РИА "Новости" пламя успело нанести зданию "значительный ущерб".
В настоящий момент данных о погибших или пострадавших не поступало.
Напомним, ранее мы писали о том, что огнем был охвачен склад в Дзержинске Нижегородской области россии. Пламя разбушевалось на площади 4 тыс. квадратных метров.
Также мы сообщали, что в южном пригороде Казани произошел пожар. Жители сначала слышали "сильный хлопок", то есть взрыв, а после заметили огромный столб дыма.