Російська будівля спалахнула в місті Нікосія

Росіяни продовжують переслідувати вогняні інциденти навіть за кордоном. На Кіпрі спалахнула будівля Російського центру науки та культури (РЦНК). За даними очевидців, у будівлю кинули "коктейлі Молотова".

Як пишуть російські пропагандисти, інцидент стався у місті Нікосія 26 квітня.

"Сталися два сильні хлопки, горять стіни та дах, люди евакуйовані. Поліція оточила будівлю, на місці працюють пожежники", — наводять росЗМІ слова очевидців.

Стверджується, що у будівлю могли жбурнути "коктейлі Молотова".

Пізніше стало відомо, що пожежникам вдалося ліквідувати займання. При цьому, як пишуть РІА "Новости", полум’я встигло завдати будівлі "значних збитків".

На даний момент даних про загиблих чи постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вогнем було охоплено склад у Дзержинську Нижегородської області рф. Полум’я розбушувалось на площі 4 тис. квадратних метрів.

Також ми повідомляли, що у південному передмісті Казані сталася пожежа. Жителі спочатку чули "сильну бавовну", тобто вибух, а потім помітили величезний стовп диму.