Нова велика пожежа у Підмосков’ї: спалахнуло у несподіваному місці (відео)

У росії зайнялося, хоч як дивно, НДІ протипожежної оборони

У росії триває низка масштабних пожеж. Цього разу полум’я спалахнуло в підмосковній Балашисі.

Так, за даними місцевих інтернет-пабліків, 26 квітня в росії зайнялося, хоч як дивно, НДІ протипожежної оборони.

Попри те, що дим з місця пожежі видно за сотні метрів, у МНС росії заявили, що це все нібито "навчання".

"На території НДІ протипожежної оборони в Балашисі проводяться навчання, повідомило джерело в екстрених службах. Небезпеки нема", — пише популярний Telegram-канал Shot.

Поки не відомо, чи збрехала в черговий раз російська влада, проте варто зазначити, що останнім часом у росії, зокрема в Москві, регулярно трапляються займання. Так, наприклад, тільки за останні кілька днів у столиці росії і поряд з нею горіли: цех з утилізації пластику та гуми, завод електронних приладів "Квант" та фермерський ринок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в росії згоріло ціле селище, завод і виправна колонія.

Також ми повідомляли, що на Кіпрі підпалили Російський центр. За даними очевидців, у нього жбурнули "коктейль Молотова".