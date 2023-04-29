В Криму пролунав вибух та спалахнула пожежа на нафтобазі: ефектні фото та відео

Дим видно на десятки кілометрів навколо

У окупованому Севастополі в Криму ранок 29 квітня почався з масштабної та видовищної пожежі. Палає у мікрорайоні Козача бухта. Загорівся резервуар з паливом на нафтобазі.

Окупаційна влада повідомляє, що площа пожежі вже досягла 1000 квадратних метрів. Їй присвоєно четвертий клас, розповів михайло развожаєв. Загоряння почалося вночі і його не можуть взяти під контроль вже кілька годин.

Щодо причини пожежі, то окупанти вже повідомляють про ймовірність застосування безпілотника. У місцевих телеграм каналах повідомляють, що начебто бачили його з боку мису Фіолент.

Потім пролунав гучний вибух і почалася пожежа. Стовп вогню та диму видно здалеку. Про постраждалих внаслідок пожежі поки не повідомляється.

Місце пожежі на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв про звуки вибухів у Севастополі кілька днів тому. Російська влада заявила про атаку надводних дронів. Повідомлялось про роботу російського ППО. Однак окупанти так і не змогли визначитися — скільки дронів їх атакувало. Місцева влада та міноборони росії подали різні дані щодо кількості знищених безпілотників.