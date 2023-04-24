У Севастополі пролунали вибухи: перелякані окупанти заявили про "атаку надводних дронів"

Атаку начебто було "відбито" на зовнішньому рейді

Схоже, попередження військових та "фахівців" інших наук починають збуватися: літо у тимчасово окупованому росіянами Криму буде аж надто спекотним. Зокрема, в ніч на понеділок, 24 квітня у Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомив гауляйтер окупованого Севастополя михайло развожаєв.

У своїй звичайній манері він заявив, що окупований росіянами півострів атакували надводні безпілотники, і що російський флот "відбиває атаку" на зовнішньому рейді.

Пізніше развожаєв заявив, що російські "сили протипідводно-диверсійного забезпечення" начебто збили один безпілотник, а ще один – нібито вибухнув сам.

Російське "пе-ве-о" працює так "вдало", що диму зовсім не видно :)

Так званий "губернатор" стверджував, що знешкодження безпілотників сталося на зовнішньому рейді, а тому жодні об'єкти у Севастополі не зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, що подібний випадок трався 23 квітня: у тимчасово окупованому Криму чули гучні вибухи, а росіяни заявили про "роботу ППО".

В той же час можна припустити, що вибухи можуть бути "передвісником" контрнаступу ЗСУ, який, на думку колишнього командувача військ США в Європі, генерала Бен Ходжес розпочнеться найближчим часом.