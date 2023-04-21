Як наступатимуть ЗСУ: американський генерал озвучив сценарій

Генерал Ходжес упевнений, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться найближчим часом

Контрнаступ ЗСУ розпочнеться вже за кілька тижнів і його головним завданням буде ізоляція окупованого Криму.

Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, пише DW.

За його прогнозами, українські військові розпочнуть наступ на "дуже вузькому відрізку південного фронту, щоб пробити російську оборону, дійти до Азовського моря, перерізати сухопутний коридор та розпочати ізоляцію півострова".

Після цього, вважає Ходжес, за допомогою установок HIMARS та іншої високоточної далекобійної зброї ЗСУ почнуть бити по Севастополю та іншими важливими об’єктами ворога на півострові.

"Це початок кінця для росіян у Криму", — сказав він.

Генерал зазначає, що за реалізації такого плану перемогти у війні проти окупантів Україна може до кінця поточного року, якщо західні партнери передадуть необхідне озброєння ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав про те, як "злив даних" Пентагону може позначитися на контрнаступі ЗСУ. Також ми повідомляли, який прогноз на хід війни після контрнаступу дає міністр оборони Великобританії.