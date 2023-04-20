Документи Пентагону та контрнаступ ЗСУ: відомий генерал вказав на важливий момент

"Злив даних" Пентагону навряд чи позначиться на діях ЗСУ

Злив "даних Пентагону" не повинен вплинути на контрнаступ ЗСУ, а частина опублікованої інформації не відповідає дійсності.

Як заявив генерал-лейтенант Михайло Забродський в інтерв’ю LB.ua, до сьогодні жодна з причетних до реалізації контрнаступу ЗСУ осіб ніяк не відреагувала на "злив даних", що є ознакою професіоналізму.

"Жодного коментаря з кола осіб, які дійсно приймають рішення, причетних до реалізації відповідного плану, ми не почули і, напевно, не почуємо аж до моменту початку його реалізації. І це абсолютно правильно та професійно", — сказав він.

Забродський звернув увагу на те, що ГУР МОУ не підтвердили правдивість "злитої інформації".

"Будь-яка інформація про можливі дії ЗСУ, конкретне воєнне формування, угруповання військ, як правило, завжди шкодить. Але ГУР МОУ заявило, що частина даних не відповідає дійсності, так що потрібно розібратися спочатку, хто і навіщо це зробив", — додав генерал- лейтенант.

Він зазначив, що такого роду "зливи" та припущення експертів створюють певний інформаційний шум, який лише заважає противнику розібратися, де правда, а де брехня.

"Позиція експерта завжди дуже вдячна, він зазвичай не несе жодної відповідальності за оприлюднення... Загалом я хотів би позитивно оцінити стратегічні дії військово-політичного керівництва України. Розумію всі дії президента та його команди і вважаю їх правильними. І стратегічне планування, і системні зусилля щодо матеріального забезпечення сил оборони", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, як може змінитися перебіг війни після контрнаступу ЗСУ.