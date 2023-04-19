"У нас може бути і гірше, аніж в України": що в кремлі думають про злив секретних даних США

Для російської влади не стало сюрпризом те, що спецслужби США знають багато про стан воюючих сторін

В рф впевнені, що злив секретних даних США грає "на руку росії". При цьому, якщо в України все погано, то у росії може бути й гірше.

Таку думку висловили "Медузі" її джерела, близькі до кремля, уряду росії, державних ЗМІ та підприємців з кола спілкування володимира путіна.

Два джерела, близькі до адміністрації президента росії, пояснили, що в кремлі впевнені: влада США знала про публікацію секретних документів і свідомо допустила її. Одним із непрямих свідчень є нібито те, що великі американські ЗМІ не стали б публікувати матеріали про це без дозволу Вашингтона. При цьому журналісти зазначають, що жодних доказів цього нема — а судження джерел, близьких до кремля, ґрунтуються на їхньому досвіді взаємодії з провладними російськими виданнями, які повністю контролюються владою.

Водночас джерело в уряді росії з ними не погодилося: на його думку, публікація секретних документів, скоріше, повідомляє про те, що в західних оборонних відомствах "теж бардак".

"Однак, за оцінкою кремля, такий великий витік може свідчити про те, що західні країни "втомилися від конфлікту" і хочуть "натякнути" Україні, що слід пом’якшити позиції щодо переговорів з росією", — пишуть журналісти і додають коментар джерела.

"Реалістичні погляди (на Заході) є. Фронт застряг, (значного) руху на ньому не помітно. Якщо контрнаступ (України) не вдасться, переговорні позиції росії посиляться", — упевнений співрозмовник "Медузи".

Одне з джерел, близьких до кремля, окремо зазначило, що інформацію з витоків, яка нібито свідчить про слабкість української армії, "можна (успішно) продавати у пропаганді".

Ще одне джерело, близьке до кремля, у розмові з журналістами підкреслило, що для російської влади не стало сюрпризом те, що спецслужби США знають багато про стан воюючих сторін. "Вони (про підготовку початку війни. — Ред.) знали, а ми (високопоставлені російські чиновники — Ред.) — ні", — нагадав співрозмовник про низку публікацій американських ЗМІ перед початком вторгнення.

Загалом же, наголосили співрозмовники, зараз усі "російські еліти" чекають "обіцяного контрнаступу" ЗСУ. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що витік секретних документів не вплине на операцію українських військ.

При цьому, на думку джерел, вони не впевнені, що армія росії зможе впоратися з цим наступом:

"У Міноборони [рф кажуть] все відіб'ємо, а як насправді — хтозна. Нехай в України все погано, а у нас може бути і гірше", — резюмували співрозмовники.

Нагадаємо, що на початку квітня в мережі випливло безліч секретних документів США. У Пентагоні підтвердили їхню справжність, а також почали розслідування. В оприлюднених документах була маса інформації, яку тепер аналізують ЗМІ.

Підозрюваним у зливі даних є 21-річний військовослужбовець Національної повітряної гвардії штату Массачусетс на ім’я Джек Тейшейра, якого заарештували агенти ФБР.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про підозрюваного у зливі секретних даних США.