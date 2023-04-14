Неприємний тихоня: що відомо про підозрюваного у зливі секретних даних США

Друзі Джека Тейшейри розповіли про його характер

У справі про масовий злив секретних даних США було затримано підозрюваного. Ним є 21-річний службовець Національної повітряної гвардії штату Массачусетс на ім’я Джек Тейшейра.

"Телеграф" розповідає, що відомо про біографію людини, яка завдала колосальної шкоди одному з головних союзників України.

Джек Тейшейра провів дитинство у передмісті Провіденсу, штат Род-Айленд. Там він ходив до середньої школи Дайтон-Рехобот, яку закінчив у 2020 році.

При цьому молодик ще в 2019 році вступив до Повітряної національної гвардії. Його офіційна робота — найманий співробітник Cyber ​​Transport Systems. Нещодавно Тейшейра отримав звання льотчика 1-го класу. Тейшейра навіть заробив одну медаль Військово-повітряних сил. Втім, як уточнює CNN, ця нагорода є доволі стандартною для льотчиків такого віку та звання.

Джек Тейшейра

Одні однокласники характеризують його, як самотню людину, що захоплювалася зброєю.

"Багато хто ставився до нього насторожено. Він був більш самотнім, і захоплення війною та зброєю зробило його неприємним для багатьох людей", — сказала Брук Клеатеро, яка навчалася в середній і старшій школах разом з Тейшейрою.

Інші згадують його як приємного та тихого хлопця, до якого іноді чіплялися. При цьому вони також підтверджують, що Тейшейра не мав багато друзів, а також його захоплення війною і зброєю.

Інші студенти, які побажали залишитися анонімними, сказали, що відчували більш загрозливу атмосферу від Тейшейри. За їхніми словами, хлопець робив коментарі, які вони сприймалися як расистські, або "бурмотів принизливі речі про людей собі під ніс".

Один учень згадав, як Тейшейра прийшов до школи у сорочці з AR-15 (штурмова гвинтівка) наступного дня після масової стрілянини у Лас-Вегасі у 2017 році.

"Тейшейра не поводився так, щоб люди відчували необхідність повідомити про нього. Але він змусив мене нервувати", — сказав його інший колишній однокласник.

Нагадаємо, що на початку квітня в мережі випливло безліч секретних документів США. У Пентагоні підтвердили їхню справжність, а також почали розслідування. В оприлюднених документах була маса інформації, яку тепер аналізують ЗМІ.