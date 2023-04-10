"Дуже серйозний ризик для безпеки": Пентагон підтвердив витік секретних даних та розповів про наслідки

Інформація, яку "злили" в мережу, може серйозно нашкодити США та їх союзникам

У Пентагоні прокоментували витік серетних даних, у тому числі і про боєздатність українських Збройних Сил. Масштаби можуть спричинити дуже серйозний ризик для національної безпеки США і, можливо, весняного контнаступлення ЗСУ.

Про це на брифінгу розповів помічник голови Пентагону Кріс Мігер, передають Bloomberg та CNN. Главу Пентагону Остіна Ллойда про витік даних сповістили ще 6 квітня.

З 7 квітня у Пентагоні щодня відбуваються наради найвищих керівників. Також американські чиновники провели бесіди з іноземними союзниками, які теж мали доступ до "злитої інформації". Зазначається, що дані були "надзвичайно секретні" і навіть "засекречені". Витік цих даних становитиме "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США.

"Це дуже засекречені секретні матеріали, які люди в Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи. Міністерство оборони працює цілодобово, щоб вивчити обсяг та масштаби поширення, оцінений вплив та наші заходи щодо пом’якшення наслідків. Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми", — зазначив Кріс Мігер.

Також Пентагон зараз намагається детальніше вивчити, кому і через які канали надходить "злита" інформація і що саме вона містить.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що стало відомо, як секретні дані Пентагону потрапили до мережі. Повідомляється, що це могло статися ще у січні цього року.