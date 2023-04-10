Витік "таємних документів" Пентагону: стало відомо, як вони з’явилися в мережі

До початку березня секретні файли були доступні лише вузькому колу користувачів на платформі Discord

Секретні документи Пентагону та американської розвідки були злиті у мережу ще у січні 2023 року. Файли спочатку були опубліковані в невеликому чаті, де обмінювалися мемами, жартами та расистськими висловлюваннями, анонімним користувачем.

Багато файлів було позначено, як цілком секретні, вони містили в собі інформацію про повномасштабну війну в Україні. Крім того, там були й перехоплені повідомлення про союзників США, таких як Ізраїль та Південна Корея. Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що до початку березня файли були доступні лише користувачам на платформі Discord, проте потім один з них злив деякі документи у більші спільноти. Після того як ці файли привернули увагу громадськості, користувачі, що їх поширили, почали очищати сервери та видаляти свої облікові записи, оскільки почали боятися переслідування з боку влади США та іноземних спецслужб.

Водночас журналіст Bellingcat Арік Толер заявив, що росія не стоїть за зливом секретних документів у мережу.

"З огляду на розмови з людьми, які стежили за витоком протягом останніх місяців, росія ніяк не могла стояти за цим", — сказав він.

За словами Толера, джерелом витоку міг стати 20-річний хлопець, який є користувачем Discord-сервері, що "намагався справити враження на своїх друзів-геймерів".

За даними The New York Times, джерелом міг стати американський урядовець. Як заявили колишні чиновники, документи, мабуть, виносились у кишенях, а потім їх фотографували.

The Washington Post ідентифікувала людину, яка опублікувала фотографії в Discord. Він мешкає в південній Каліфорнії в будинку свого батька. Автор публікації хоч і відчинив двері журналістам, але відповідати на їхні запитання відмовився.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Twitter і Telegram були злиті секретні військові документи, в яких йшлося про плани США та НАТО щодо війни в Україні та запланованого контрнаступу ЗСУ.