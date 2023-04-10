Утечка "секретных документов" Пентагона: стало известно, как они появились в сети

До начала марта секретные файлы были доступны только узкому кругу пользователей на платформе Discord

Секретные документы Пентагона и американской разведки были слиты в сеть еще в январе 2023 года. Файлы изначально были опубликованы в небольшом чате, где обменивались мемами, шутками и расистскими высказываниями, анонимным пользователем.

Многие файлы были помечены, как совершенно секретные, и содержали в себе информацию о полномасштабной войне в Украине. Кроме того, там были и перехваченные сообщения о союзниках США, таких, как Израиль и Южная Корея. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что до начала марта файлы были доступны только пользователям на платформе Discord, однако затем один из них слил некоторых из документов в более крупные сообщества. После того как эти файлы привлекли внимание общественности, распространившие их пользователи стали очищать серверы и удалять свои учетные записи, поскольку стали бояться преследования со стороны властей США и иностранных спецслужб.

В то же время журналист Bellingcat Арик Толер заявил, что россия не стоит за сливом секретных документов в сеть.

"Учитывая разговоры с людьми, которые следили за утечкой в течение последних месяцев, россия никак не могла стоять за этим", — сказал он.

По словам Толера, источником утечки мог стать 20-летний парень, являющийся пользователем Discord-сервере, который "пытался произвести впечатление на своих друзей-геймеров".

По данным The New York Times, источником мог стать американский чиновник. Как заявили бывшие чиновники, документы, по-видимому, выносились в карманах, а затем их фотографировали.

The Washington Post идентифицировала человека, который опубликовал фотографии в Discord. Он проживает в южной Калифорнии в доме своего отца. Автор публикации хоть и открыл дверь журналистам, но отвечать на их вопросы отказался.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в в Twitter и Telegram были слиты секретные военные документы, в которых говорилось о планах США и НАТО относительно войны в Украине и запланированного контрнаступления ВСУ.