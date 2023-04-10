США шпионили за Зеленским? Появились новые данные о "секретных документах" Пентагона

США могли прослушивать кабинет Зеленского

США могли шпионить за президентом Украины Владимиром Зеленским. Прослушка в кабинете украинского лидера могла вестись с середины февраля по начало марта.

Об этом пишет CNN, журналисты которого детально изучили 53 "секретных документа" Пентагона.

Отмечается, что в окружении Зеленского уже знают о прослушке президента. Источник из окружения главы государства отметил, что украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой информации.

В "секретных документах" говорится, что в конце февраля Зеленский "предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России" с использованием беспилотных летательных аппаратов. После такого заявления США выразили нежелание предоставлять Украине ракетные комплексы большой дальности.

В другом документе говорится, что Китай мог использовать гипотетические украинские удары по целям в россии для того, чтобы "выставить НАТО агрессором" и в итоге увеличить свою помощь РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после того, как в сети оказались секретные документы, где были описаны планы США и НАТО по контрнаступлению ВСУ, в Офисе президента высказали свое мнение относительно этой ситуации.