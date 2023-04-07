У Зеленского объяснили, почему "слив секретных планов" наступления Украины - российский блеф

В информации о "секретных" планах Пентагона просматривается деградация российской разведки

В Офисе президента Украины прокомментировали "сливы" секретных планов США и НАТО по поводу контрнаступления ВСУ. Там, заявили, что "секретные данные" Пентагона — это не более чем российских блеф в попытках перехватить информационную инициативу.

Об этом рассказал Михаил Подоляк.

Комментируя информацию, которая разлетелась по социальным сетям, Подоляк заявил, что россия ищет любые способы перехватить информационную инициативу, попытаться повлиять на сценарные планы контрнаступления Украины. Внести сомнения, скомпрометировать предыдущие идеи, испугать своей осведомленностью. Но это только стандартные элементы оперативной игры российской разведки – и ничего больше. К реальным планам Украины это не имеет отношения.

"Если у вас есть рабочий канал получения разведданных из Пентагона, вы не станете его разрушать ради однодневного информационного повода. Если вы владеете информацией об уровне обеспечения и военных замыслах противника – вы сделаете вид, что ею не владеете. Если пытаетесь создать вид, что вы знаете, значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на принимающих решение лиц", — заявил Подоляк.

Он отметил, что опубликованные данные скорее опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации.

"Это во-первых. И во-вторых: безусловно, любая война предусматривает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба. И если россия действительно получила реальные сценарные заготовки – она вряд ли бы обнародовала их. Ведь гораздо выгоднее заготовить собственные встречные ловушки, оставляя при этом другую сторону в незнании о собственном знании. Публикация сегодня – это безусловное доказательство исключительно оперативной информационной игры россии", — говорит советник главы ОП, заверяя, что российские войска действительно ознакомятся с планами ВСУ по контрнаступлению первыми, правда уже на поле боя.

"Что касается реальных планов контрнаступления – безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми. Я бы предположил, что это произойдет очень скоро", — резюмирует Подоляк, позже добавив, что российская разведка показала этим поступком свою серьезную деградацию.

Напомним, что а этой неделе в социальных сетях Twitter и Telegram были опубликованы якобы секретные военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным весенним контрнаступлением ВСУ. По мнению военных аналитиков, документы, видимо, были изменены в некоторых частях по сравнению с оригиналом. В них завышены американские оценки погибших украинских военных, погибших на фронте, а количество погибших российских оккупантов, наоборот, занижено. Такие изменения, как подчеркивают аналитики, могут говорить о попытке москвы дезинформировать.

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