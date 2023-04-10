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США шпигували за Зеленським? З’явилися нові дані про "секретні документи" Пентагону

Автор
Максим Яценко
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США могли стежити за Зеленським Новина оновлена 10 квітня 2023, 10:50
США могли стежити за Зеленським. Фото Офіс президента

США могли прослуховувати кабінет Зеленського

США могли шпигувати за президентом України Володимиром Зеленським. Прослуховування в кабінеті українського лідера могло вестися з середини лютого до початку березня.

Про це пише CNN, журналісти якого детально вивчили 53 "таємні документи" Пентагону.

Зазначається, що в оточенні Зеленського вже знають про прослуховування президента. Джерело з оточення глави держави наголосило, що українські чиновники глибоко розчаровані витіканням інформації.

У "секретних документах" йдеться, що наприкінці лютого Зеленський начебто "запропонував завдати ударів по місцях дислокації російських військ у Ростовській області рф" з використанням безпілотних літальних апаратів. Після такої заяви США висловили небажання надавати Україні ракетні комплекси великої дальності.

В іншому документі йдеться, що Китай міг використати гіпотетичні українські удари по цілях у росії для того, щоб "виставити НАТО агресором" і в результаті збільшити свою допомогу рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як у мережі опинилися секретні документи, де були описані плани США та НАТО щодо контрнаступу ЗСУ, в Офісі президента висловили свою думку щодо цієї ситуації.

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#Україна #США #Росія #Шпигунство