Есть ли угроза срыва контрнаступления ВСУ? В сеть "слили" секретные планы США и НАТО

Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, обнародованных в Twitter и Telegram

На этой неделе в социальных сетях Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинских вооруженных сил перед запланированным весенним контрнаступлением ВСУ.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информацию высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

По мнению военных аналитиков, документы, видимо, были изменены в некоторых частях по сравнению с оригиналом. В них завышены американские оценки погибших украинских военных, погибших на фронте, а количество погибших российских оккупантов, наоборот, занижено.

Такие изменения, как подчеркивают аналитики, могут говорить о попытке москвы дезинформировать. Однако обнародование оригиналов документов, которые представлены в виде графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов — это серьезное нарушение американской разведки в попытке оказать помощь Украине.

Отмечается, что представители Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить из соцсети эти документы. Однако сделать этого пока не удалось.

"Нам известно о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и департамент рассматривает этот вопрос", — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В материале указывается, что в документах нет описания конкретных боевых планов насчет того, например, где и когда Украина намерена начать наступление, которое, по мнению американских официальных лиц, должно произойти в ближайший месяц. А поскольку документы были созданы пять недель назад, они дают информацию на 1 марта.

Эти документы несут много подсказок для русского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки. К примеру, в документах упоминается уровень расходов на поставляемые в США высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Пентагон не сообщал публично о том, как украинские военные используют боеприпасы, а в документах эта информация есть.

Сегодня, 7 апреля, аналитики сообщили, что оценить влияние утечки секретных документов на на боевые действия на передовой сейчас и в ближайшие месяцы будет сложно. В то же время остается непонятным, как эти документы попали в сеть. Аналитики предупредили, что документы, опубликованные российскими источниками, могут быть выборочно изменены, чтобы представить кремлевскую дезинформацию.

"Независимо от того, есть ли эти документы подлинными или нет, люди должны быть осторожны со всем, что опубликовано российскими источниками", — отметил Майкл Кофман, директор российских исследований CNA, исследовательского института в Арлингтоне, штат Вирджиния.

На одном из слайдов была информация о том, что потери среди российских военных составляют от 16 до 17,5 тысячи человек, а среди украинских — 71,5 тысячи. Однако по подсчетам Пентагона и других аналитиков, потери россии составляют более 200 тысяч человек, а Украины — более 100 тысяч.

В части документов содержится ценная информация, такая как графики доставки вооружение в Украину, количество наращивания войск и другие детали. В другом документе есть перечень подразделений украинских войск, оборудование и обучение с расписанием на январь-апрель. Общее число техники для девяти бригад, как отмечается в документе, составляет более 250 танков и более 350 единиц механизированной техники.

Отмечается также, что эта утечка документов является первым прорывом российской разведки с начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что перед началом полномасштабной войны украинское военное командование не раскрывало планов по обороне даже западным партнерам. Кроме того Генштаб вынуждено пошел на обман, но это в свою очередь спасло Украину на первом этапе вторжения.