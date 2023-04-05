Большой друг Украины попал в скандал: всплыли неприятные документы времен СССР

Членство в КПСС не является несмываемым пятном на репутации президента, но не ясно, почему он об этом умалчивал

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа оказался в центре скандала. Выяснилось, что 35 лет назад он стал членом КПСС и скрыл это.

Об этом узнал литовский журналист Довидас Панцеровас из архивных данных, которые опубликовал в своих соцсетях. Членство в КПСС было принято президентом в 1988 году и во время выборов в 2019 году он об этом не рассказал — в графе "принадлежность к партиям и политическим организациям" в электронной анкете кандидата стоит прочерк.

"Я не знаю, что на самом деле почувствовал Гитанас Науседа во время митингов Саюдиса (движения за восстановление независимости Литвы — ред.), но документы показывают, что, когда Саюдис основывали, он вступил в Коммунистическую партию. Его заявление о приеме в Коммунистическую партию было подано 20 мая 1988 года, а партийный билет был выдан 27 июня 1988 года", — отметил Панцеровас.

По словам журналиста, архивные документы были найдены случайно после того, как литовский архив открыл доступ к спискам на депортацию и другим документам коммунистической эпохи. Также он добавил, что членство в КПСС не является несмываемым пятном на репутации Науседы. Но на своих политических выступлениях президент Литвы ассоциирует себя с Саюдисом, хотя на самом деле в то время он был офиицально по другую сторону баррикад, подчеркнул Панцеровас.

В офисе президента Гитанаса Науседы отреагировали на эту информацию и подтвердили подлинность документов, передает LRT.lt.

"Президент Гитанас Науседа вступил в Компартию в 1988 году в мае. Документы об этом есть в Государственном архиве и доступны для общественности. После начала Саюдиса Гитанас Науседа не участвовал в деятельности Коммунистической партии", — говорится в комментарии.

Что касается прочерка в графе о принадлежности к каким-либо партиям, то советник президента по коммуникациям Ридас Ясиулионис объяснил, что на тот момент графа не была обязательной для заполнения.

Отмечается, что предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте также была в Коммунистической партии с 1979 года и вышла из нее в июне 1990 года. В своих кандидатских анкетах она упомянула об этом факте и в 2009, и в 2014 годах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Литва признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. А самих наемников такими, что представляют угрозу безопасности государства и общества.