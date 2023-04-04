Румынская провокация: всплыли новые детали инцидента с украинским флагом

Боксерский турнир в Каунасе омрачил скандал с украинским флагом

Украинский боксер Даниил Заморило (63,5 кг) выиграл "золото" на турнире в Литве, а на торжественной церемонии награждения у него отобрали желто-синий флаг.

Подробности инцидента доступны на kamp-sport.com. По информации источника, флаг у украинца отобрал делегат Европейской конфедерации бокса (EUBC) из Румынии Сима Виорелис.

Литовская федерация бокса заявила, что Виорелис воспользовался моментом, когда никто не мог сопротивляться, и устроил провокацию. Также организаторы отметили, что EUBC, подстрекаемая Международной ассоциацией любительского бокса (IBA), не случайно назначила Виорелиса техническим делегатом на турнир. В Литве считают, что Сима на соревнованиях хотел создать напряжение и поощрить агрессию в отношении Украины.

Видео инцидента в Каунасе

Кроме того, Виорелис во время соревнований в Каунасе отличился еще рядом провокаций. В частности, во время полуфинала он обратился к казахстанским болельщикам, чтобы те приспустили государственный флаг Казахстана, а также выступал против участия в турнире армянских спортсменов (двух допустили в итоге, одного — нет), делегированных на турнир той частью Федерации бокса Армении, которая выступает против войны в Украине и за отстранение российских и белорусских спортсменов.

Напомним, украинские боксеры бойкотируют турниры под эгидой пророссийской IBA, которая спонсируется "Газпромом". К слову, Международный олимпийский комитет (МОК) поднял вопрос об исключении бокса из Олимпиады-2024 года в Париже, заявив, что IBA зависит от российских денег.