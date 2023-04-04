Румунська провокація: випливли нові деталі інциденту з українським прапором

Боксерський турнір у Каунасі затьмарив скандал з українським прапором

Український боксер Данило Заморило (63,5 кг) виграв "золото" на турнірі у Литві, а на урочистій церемонії нагородження у нього відібрали жовто-синій прапор.

Деталі інциденту доступні на kamp-sport.com. За інформацією джерела, прапор в українця відібрав делегат Європейської конфедерації боксу (EUBC) із Румунії Сіма Віореліс.

Литовська федерація боксу заявила, що Віореліс скористався моментом, коли ніхто не міг чинити опір, і влаштував провокацію. Також організатори зазначили, що EUBC, яка підбурюється Міжнародною асоціацією аматорського боксу (IBA), не випадково призначила Віореліса технічним делегатом на турнір. У Литві вважають, що Сіма на змаганнях хотів створити напругу та заохотити агресію щодо України.

Відео інциденту у Каунасі

Крім того, Віореліс під час змагань у Каунасі відзначився ще рядом провокацій. Зокрема, під час півфіналу він звернувся до казахстанських уболівальників, щоб ті приспустили державний прапор Казахстану, а також виступав проти участі у турнірі вірменських спортсменів (двох допустили в результаті, одного — ні), делегованих на турнір тією частиною Федерації боксу Вірменії, яка виступає проти війни в Україні та за усунення російських та білоруських спортсменів.

Нагадаємо, українські боксери бойкотують турніри під егідою проросійської ІВА, яка спонсорується "Газпромом". Міжнародний олімпійський комітет (МОК) порушив питання про виключення боксу з Олімпіади-2024 року в Парижі, заявивши, що IBA залежить від російських грошей.