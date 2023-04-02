В українського боксера відібрали прапор на міжнародних змаганнях (відео)

Спортсмена попросили зняти жовто-синій прапор під час церемонії нагородження у Каунасі

Українець Данило Заморило на турнірі у Литві у суботу, 1 квітня, у фіналі вагової категорії 63,5 кг переміг представника Казахстану Султана Муссінова, здобувши "золото", проте на нагородженні щось пішло не так. До речі, українські боксери бойкотують турніри під егідою Міжнародної асоціації боксу (IBA), куди без жодних обмежень повернули росіян та білорусів.

На церемонію нагородження 21-річний Данило вийшов із прапором України на плечах, проте представник організаторів попросив нашого спортсмена прибрати прапор. Про це повідомляє Luckypunch.net.

У мережі вважають, що організатор турніру — Федерація боксу Литви просто дотримувалася протоколу, згідно з яким нікому не можна перебувати з прапором на п’єдесталі пошани. Проте ситуація все одно виглядала дико.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) порушив питання про виключення боксу з Олімпіади-2024 року в Парижі, заявивши, що IBA показала, що у неї "немає реального інтересу" до цього виду спорту та спортсменів. Крім того, ця організація залежить від "Газпрому".

Раніше IBA заборонила назву "Україна".