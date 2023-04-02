У украинского боксера отобрали флаг на международных соревнованиях (видео)

Спортсмена попросили снять желто-синий флаг во время церемонии награждения в Каунасе

Украинец Даниил Заморило на турнире в Литве в субботу, 1 апреля, в финале весовой категории 63,5 кг победил представителя Казахстана Султана Муссинова, завоевав "золото", однако на награждении что-то пошло не так. К слову, украинские боксеры бойкотируют турниры под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), куда без никаких ограничений вернули россиян и белорусов.

На церемонию награждения 21-летний Данило вышел с флагом Украины на плечах, однако представитель организаторов попросил нашего спортсмена убрать флаг. Об этом сообщает Luckypunch.net.

В сети посчитали, что организатор турнира — Федерация бокса Литвы просто придерживалась протоколу, согласно которому никому нельзя находиться с флагом на пьедестале почета. Тем не менее ситуация выглядела дико.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) поднял вопрос об исключении бокса из Олимпиады-2024 года в Париже, заявив, что IBA показала, что у нее "нет реального интереса" к этому виду спорта и спортсменам. Кроме того, организация зависит от "Газпрома".

Ранее IBA запретила название "Украина".