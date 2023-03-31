Экс-президент Хорватии о коллективной ответственности россиян: "Каждый должен ответить за содеянное"

У каждого преступления есть тот, кто его совершает, говорит Колинда Грабар-Китарович

Четвертая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович считает, что за совершенные преступления в Украине должно отвечать не только высшее военно-политическое командование оф, но и те россияне, которые поддерживали эти преступления и принимали в них непосредственное участие.

Об этом она сказала в комментарии "Телеграфу", отвечая на вопрос о коллективной ответственности россиян за войну в Украине, на состоявшейся в Буче конференции United for justice.

"У каждого преступления есть тот, кто его совершает. Поэтому каждый индивидуально должен ответить за содеянное. И это касается не только высшего руководства, ведь также есть операции планирования, есть те, кто поддерживает идеологию преступления и те, кто поддерживает высшее командование", — подчеркнула экс-глава Хорватского государства.

По ее словам, у Хорватии есть подобные проблемы, что и у Украины.

"Мы работаем по этому поводу с Международным уголовным судом по делам и преступлениям, совершенным во время войны в бывшей Югославии. Не все было сделано правильно и во время соответствующего трибунала по бывшей Югославии, сейчас мы работаем над исправлением ошибок. Не все, кто совершал преступления во время войны в бывшей Югославии понесли наказание. Кое-где пострадавшие на улицах могут столкнуться со своими обидчиками", — отметила четвертая президент Хорватии.

Напомним, руководитель департамента войны Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов объяснил "Телеграфу", как ордер МУС на арест путина поможет доказать преступление геноцида против Украины.