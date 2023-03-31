Годовщина освобождения Бучи — как живет город, который помнит весь ад "русского мира" (фоторепортаж)

Как выглядит сегодня Буча, видел фотокорреспондент "Телеграфа".

Ровно год назад, 31 марта 2022 года, Силы обороны героическими усилиями освободили Бучу Киевской области от российских захватчиков.

Именно Буча и ближние села приняли на себя удар врага в феврале-марте прошлого года. Бучанская община находилась в оккупации больше месяца. За это время было убито 1400 человек, из них – 37 детей. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток.

Город стал символом зверских военных преступлений русских военных. Фотографии, сделанные после деоккупации этого городка, разлетелись по миру и шокировали жестокими убийствами мирных местных жителей.

Год спустя здесь до сих пор остаются посеченные осколками дома, разбитые снарядами улицы и сожженные автомобили в окрестностях. О страшных преступлениях российских оккупантов напоминают сотни свежих могил на местном кладбище.

Как сейчас живет Буча, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

О военных действиях год назад в Буче напоминают черные дома

В окрестностях города гора сожженного транспорта

Дома восстанавливают

Кладбище в Буче

На многих могилах таблички, на которых только номера

Следует отметить, что город понемногу оживает. В Бучу возвращаются жители. На улицах можно увидеть строительство и восстановление домов.

Буча понемногу отстраивается

В годовщину освобождения в городе состоялась конференции U4J, в которой приняли участие первая леди Елена Зеленская, журналисты и активисты.

Во время выступления первая леди напомнила, что ныне Буча "известна всеми видами пыток и преступлений, которые совершили россияне против мирных жителей".

"Сегодня мы все ехали по улицам Бучи, где год назад на этих улицах лежали мертвые убитые люди. Местные жители, некоторые — с завязанными руками. С пакетами пищи, которые они пытались достать… Расстреливали людей, которые пытались эвакуироваться", — сказала она.

Елена Зеленская отметила, что теперь "работа с психологом, пожалуй, нужна всей стране".

Первая леди Елена Зеленская

В годовщину освобождения в Буче состоялась конференции U4J

Фотовыставка в Буче

Фото: Ян Доброносов

Напомним, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов Украину посетили достопочтенные гости из Европы.

Также, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский напомнил о зверствах оккупантов в Буче и разместил видео с кадрами изуродованного населенного пункта.