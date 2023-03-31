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Годовщина освобождения Бучи — как живет город, который помнит весь ад "русского мира" (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
31 марта ВСУ освободили Бучу Новость обновлена 31 марта 2023, 18:53
31 марта ВСУ освободили Бучу. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит сегодня Буча, видел фотокорреспондент "Телеграфа".

Ровно год назад, 31 марта 2022 года, Силы обороны героическими усилиями освободили Бучу Киевской области от российских захватчиков.

Именно Буча и ближние села приняли на себя удар врага в феврале-марте прошлого года. Бучанская община находилась в оккупации больше месяца. За это время было убито 1400 человек, из них – 37 детей. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток.

Город стал символом зверских военных преступлений русских военных. Фотографии, сделанные после деоккупации этого городка, разлетелись по миру и шокировали жестокими убийствами мирных местных жителей.

Год спустя здесь до сих пор остаются посеченные осколками дома, разбитые снарядами улицы и сожженные автомобили в окрестностях. О страшных преступлениях российских оккупантов напоминают сотни свежих могил на местном кладбище.

Как сейчас живет Буча, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Буча – годовщина освобождения
О военных действиях год назад в Буче напоминают черные дома
Буча – годовщина освобождения
Буча – годовщина освобождения
В окрестностях города гора сожженного транспорта
Буча – годовщина освобождения
Дома восстанавливают
Кладбище в Буче
Кладбище в Буче
Кладбище в Буче
На многих могилах таблички, на которых только номера
Кладбище в Буче

Следует отметить, что город понемногу оживает. В Бучу возвращаются жители. На улицах можно увидеть строительство и восстановление домов.

Буча – строительство
Буча понемногу отстраивается

В годовщину освобождения в городе состоялась конференции U4J, в которой приняли участие первая леди Елена Зеленская, журналисты и активисты.

Во время выступления первая леди напомнила, что ныне Буча "известна всеми видами пыток и преступлений, которые совершили россияне против мирных жителей".

"Сегодня мы все ехали по улицам Бучи, где год назад на этих улицах лежали мертвые убитые люди. Местные жители, некоторые — с завязанными руками. С пакетами пищи, которые они пытались достать… Расстреливали людей, которые пытались эвакуироваться", — сказала она.

Елена Зеленская отметила, что теперь "работа с психологом, пожалуй, нужна всей стране".

Первая леди Елена Зеленская
Первая леди Елена Зеленская
Конференции U4J в Буче
В годовщину освобождения в Буче состоялась конференции U4J
Фотовыставка в Буче
Фотовыставка в Буче

Фото: Ян Доброносов

Напомним, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов Украину посетили достопочтенные гости из Европы.

Также, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский напомнил о зверствах оккупантов в Буче и разместил видео с кадрами изуродованного населенного пункта.

Теги:
#Россия #Буча #Олена Зеленська