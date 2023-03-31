Годовщина освобождения Бучи — как живет город, который помнит весь ад "русского мира" (фоторепортаж)
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Как выглядит сегодня Буча, видел фотокорреспондент "Телеграфа".
Ровно год назад, 31 марта 2022 года, Силы обороны героическими усилиями освободили Бучу Киевской области от российских захватчиков.
Именно Буча и ближние села приняли на себя удар врага в феврале-марте прошлого года. Бучанская община находилась в оккупации больше месяца. За это время было убито 1400 человек, из них – 37 детей. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток.
Город стал символом зверских военных преступлений русских военных. Фотографии, сделанные после деоккупации этого городка, разлетелись по миру и шокировали жестокими убийствами мирных местных жителей.
Год спустя здесь до сих пор остаются посеченные осколками дома, разбитые снарядами улицы и сожженные автомобили в окрестностях. О страшных преступлениях российских оккупантов напоминают сотни свежих могил на местном кладбище.
Как сейчас живет Буча, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Следует отметить, что город понемногу оживает. В Бучу возвращаются жители. На улицах можно увидеть строительство и восстановление домов.
В годовщину освобождения в городе состоялась конференции U4J, в которой приняли участие первая леди Елена Зеленская, журналисты и активисты.
Во время выступления первая леди напомнила, что ныне Буча "известна всеми видами пыток и преступлений, которые совершили россияне против мирных жителей".
"Сегодня мы все ехали по улицам Бучи, где год назад на этих улицах лежали мертвые убитые люди. Местные жители, некоторые — с завязанными руками. С пакетами пищи, которые они пытались достать… Расстреливали людей, которые пытались эвакуироваться", — сказала она.
Елена Зеленская отметила, что теперь "работа с психологом, пожалуй, нужна всей стране".
Фото: Ян Доброносов
Напомним, в годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов Украину посетили достопочтенные гости из Европы.
Также, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский напомнил о зверствах оккупантов в Буче и разместил видео с кадрами изуродованного населенного пункта.