Річниця звільнення Бучі - як живе місто, яке пам’ятає все пекло "руского міра" (фоторепортаж)

Як виглядає сьогодні Буча, бачив фотокореспондент "Телеграфу".

Рівно рік тому, 31 березня 2022 року, Сили оборони героїчними зусиллями звільнили Бучу Київської області від російських загарбників.

Саме Буча та ближні села прийняли на себе удар ворога у лютому-березні минулого року. Бучанська громада перебувала в окупації більше місяця. За цей час було вбито 1400 людей, із них – 37 діти. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур.

Місто стало символом звірячих воєнних злочинів російських воєнних. Фотографії, зроблені після деокупації цього містечка, розлетілись світом та шокували жорстокими вбивствами мирних місцевих жителів.

Рік потому тут досі залишаються посічені уламками снарядыв будинки, розбиті вулиці та спалені автівки на околицях. Про страшні злочини російських окупантів нагадують сотні свіжих могил на місцевому кладовищі.

Як зараз живе Буча, бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Про военні дії рік тому в Бучі нагадують чорні будинки

На околицях міста гора спаленного транспорту

Будинки відновлють

Кладовище в Бучі

На багатьох могилах таблички, на яких тільки номери

Слід відзначити, що місто потроху оживає. До Бучі повертаються жителі. На вулицях можна побачити будівництво та відновлення будинків.

Буча потроху відбудовується

У річницю звільнення в місті відбулася конференції U4J, в якій прийняли участь перша леді Олена Зеленська, журналісти та активісти.

Під час виступу перша леді нагадала, що нині Буча "відома всіма видами тортур та злочинів, які вчинили росіяни проти мирних мешканців".

"Сьогодні ми всі їхали вулицями Бучі, де рік тому на цих вулицях лежали мертві вбиті люди. Місцеві жителі, деякі — зі зав’язаними руками. З пакунками їжі, які вони намагалися дістати… Розстрілювали людей, які намагалися евакуюватися", — сказала вона.

Олена Зеленська підзначила, що відтепер "робота з психологом, мабуть, потрібна всій країні".

Перша леді Олена Зеленська

У річницю звільнення в Бучі відбулася конференції U4J

Фотовиставка в Бучі

Фото: Ян Доброносов

Нагадаємо, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів до України завітали високоповажні гості із Європи.

Також, 31 березня президент України Володимир Зеленський нагадав про звірства окупантів у Бучі та розмістив відео з кадрами понівеченого населеного пункту.