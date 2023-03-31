"Ніколи не пробачимо": Зеленський у річницю звільнення Бучі нагадав про звірства окупантів (відео)

Місто пережило окупацію та вистояло перед кривавою російською навалою

Сьогодні, 31 березня, рівно рік як Збройним силам України вдалося витіснити окупаційну армію росії з Бучі, що на Київщині. Саме це місто, яке 33 дні потерпало від російської агресії, стало символом усіх можливих звірств ворога, які він вчиняв проти мирного населення нашої країни, а також чітким відображенням потужного українського спротиву та небажання жити під "рускім міром".

Українська Буча після звільнення від окупантів

У річницю звільнення Бучі президент України Володимир Зеленький нагадав, як місто жило під російською окупацією та скільки воєнних злочинів солдатів ворожої армії вдалося зафіксувати лише у цьому місті. Крім того, український лідер додав до свого допису у Telegram відео з кадрами понівеченого населеного пункту після відходу звідти противника.

"Буча. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", — написав президент.

Зверніть увагу, що відео не рекомендується до перегляду особам зі слабкою психікою!

Нагадаємо, що у перші дні заходу російських військ до Бучанської громади, першими під удар окупантів потрапили села Блиставиця, Синяк, Гаврилівка, Здвижівка, Луб’янка та Мироцьке.

Упродовж 28 днів ворог невпинно тероризував цивільне населення Бучі: нещадно катував, гвалтував і вбивав мирних людей. Однак українці не схили голови під кривавою російською навалою, не згодившись жити під "рускім міром". Вони згуртувалися та успішно вибороли свободу всієї Київщини, адже саме звільнення Бучі дало старт подальшої деокупації всіє області та великою перемогою навесні минулого року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у документальному фільмі "Рік — проєкт Дмитра Комарова" президент України Володимир Зеленський згадав звірства окупантів у Бучі та назвав російського диктатора путіна "тираном" і "слабкою людиною".