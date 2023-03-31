Європейські лідери з'їжджаються до Києва на саміт: хто приїхав

Цілком можливо, що до вже прибулих гостей доєднається ще кілька поважних персон із числа європейських політиків

У п'ятницю, 31 березня, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів до України завітало немало високоповажних гостей із Європи. Серед них — і прем'єри-міністри одразу трьох країн — Едуард Гегер (Словаччина), Роберт Голоб (Словенія) і Андрій Пленкович (Хорватія).

Фото із зустрічі політиків на київському вокзалі опублікувало словацьке видання Aktuality. Повідомляється, що представники європейських держав планують взяти участь у саміті, який буде присвячений звільненню Київщини від російської армії.

Уже традиційно пересування гостей Україною забезпечила "Укразалізниця". Вранці 31 березня політики прибули до Києва. Цілком імовірно, що саме через їхінй візит в столиці були посилені заходи безпеки, а частина міста намертво стала у довжелезних заторах.

Гостей зустріли на вокзалі у Києві

Також повідомляється, що до групи очільників урядів країн ЄС планує доєднатися і очільник міністерства оборони Словаччини Ярослав Надь. Таку інформацію озвучив ізраїльський офіцер Ігаль Левін.

План проведення політичних заходів у рамках саміту щодо річниці звільнення Бучі поки не оприлюднено. Не виключено, що кількість іноземних гостей розшириться ще більше.

Нагадаємо, що 31 березня виповнився рік із моменту звільнення Бучі від російських загарбників. Минулої весни кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у напівзруйнованому місті і показав, чим жили його мешканці протягом 33 днів окупації.