Знову іноземні гості? Київ став у заторах, як під час візиту Байдена (фото і відео)

Містяни змушені стояти в пробках по 30 хвилин

Рух на дорогах Києва сьогодні, 31 березня, паралізував великий затор, що утворився на проспекті Перемоги у бік центру міста. Подібна ситуація відбувалася, коли до столиці мав прибути з візитом президент США Джо Байден.

Про подію на дорогах Києва повідомляють у соціальних мережах, публікуючи фотографії та відео великого затору. Зазначається, що люди змушені стояти у пробках по 30 хвилин.

"Проспект Берестейський (Перемоги) у бік центру практично не рухається. Дуже сильна пробка, люди стоять уже 30 хвилин. Є інформація, що перекрили бульвар Шевченка", — пишуть у мережі.

Фото — Київський рух/Telegram

На даний момент відомо, що у місті перекрито Південний вокзал та вулицю Івана Огієнка.

Фото — Київський движ/Telegram

Пробка уже розтягнулася не кілька кілометрів. Чому одна з найжвавіших доріг столиці зараз стоїть практично без руху, поки що залишається загадкою. Однак користувачі мережі встигли припустити, що до Києва, можливо, знову приїхав з-за кордону якийсь гість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ опинився в трійці міст України світу із найгіршою ситуацією на дорогах. Лише за минулий рік мешканці міста стояли у пробках 128 годин.