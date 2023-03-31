Знову іноземні гості? Київ став у заторах, як під час візиту Байдена (фото і відео)
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Містяни змушені стояти в пробках по 30 хвилин
Рух на дорогах Києва сьогодні, 31 березня, паралізував великий затор, що утворився на проспекті Перемоги у бік центру міста. Подібна ситуація відбувалася, коли до столиці мав прибути з візитом президент США Джо Байден.
Про подію на дорогах Києва повідомляють у соціальних мережах, публікуючи фотографії та відео великого затору. Зазначається, що люди змушені стояти у пробках по 30 хвилин.
"Проспект Берестейський (Перемоги) у бік центру практично не рухається. Дуже сильна пробка, люди стоять уже 30 хвилин. Є інформація, що перекрили бульвар Шевченка", — пишуть у мережі.
На даний момент відомо, що у місті перекрито Південний вокзал та вулицю Івана Огієнка.
Пробка уже розтягнулася не кілька кілометрів. Чому одна з найжвавіших доріг столиці зараз стоїть практично без руху, поки що залишається загадкою. Однак користувачі мережі встигли припустити, що до Києва, можливо, знову приїхав з-за кордону якийсь гість.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ опинився в трійці міст України світу із найгіршою ситуацією на дорогах. Лише за минулий рік мешканці міста стояли у пробках 128 годин.