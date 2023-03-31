Снова иностранные гости? Киев стал в пробках, как во время визита Байдена (фото и видео)

Горожане вынуждены стоять в пробках по 30 минут

Движение на дорогах Киева сегодня, 31 марта, парализовала большая пробка, образовавшаяся на проспекте Победы в сторону центра города. Подобная ситуация происходила, когда в столицу должен был прибыть с визитом президент США Джо Байден.

О происшествии на дорогах Киева сообщают в социальных сетях, публикуя фотографии и видео большого затора. Отмечается, что люди вынуждены стоять в пробках по 30 минут.

"Проспект Берестейский (Победы) в сторону центра практически не двигается. Очень сильная пробка, люди стоят уже 30 минут. Есть информация, что перекрыли бульвар Шевченко", – пишут в сети.

Фото - Киевский движ/Telegram

На данный момент известно, что в городе перекрыт Южный вокзал и улица Ивана Огиенко.

Фото - Киевский движ/Telegram

Пробка уже растянулась не несколько километров. Почему одна из самых оживленных дорог столицы сейчас стоит практически без движения, пока остается загадкой. Однако пользователи сети успели предположить, что в Киев, возможно, вновь приехал из-за за границы какой-нибудь гость.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киев оказался в тройке городов Украины мира с самой плохой ситуацией на дорогах. Только за прошлый год жители города стояли в пробках 128 часов.