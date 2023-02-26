Впервые за 30 лет: глава МИД Саудовской Аравии приехал в Киев и подписал важные договоры

Киев надеется на углубление сотрудничества с Эр-Риядом

В Украину впервые за почти тридцать лет прибыл глава МИД Саудовской Аравии, а его визит завершился подписанием ряда документов.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Офиса президента, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком.

"Ценим этот визит и рассматриваем его как важное свидетельство поддержки Украины, особенно в дни годовщины начала полномасштабной агрессии", — отметил Зеленский.

Кроме того, он поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку территориальной целостности Украины, а также выразил надежду на активизацию двустороннего сотрудничества, в частности в реализации украинской формулы мира и зернового соглашения.

В свою очередь Ермак добавил, что последний визит высокого представителя Саудовской Аравии происходил 14 апреля 1993 года, то есть практически 30 лет назад.

Он добавил, что во время встречи были подписаны два документа, которым формализовали предоставление Украине помощи на 400 миллионов долларов. Из них 100 миллионов гуманитарной помощи, а еще 300 пойдут на поставку нефтепродуктов.

Кроме того, Ермак отметил, что королевству может быть интересен опыт Украины по борьбе с иранскими беспилотниками, с помощью которых наносились удары по саудовским нефтяным объектам.

Как сообщалось ранее, накануне в Генассамблее ООН большинством голосов была поддержана резолюция Украины по "формуле мира", в которой содержится призыв к россии о выводе войск с территории нашей страны.