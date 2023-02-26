Вперше за 30 років: глава МЗС Саудівської Аравії приїхав до Києва та підписав важливі договори

Київ сподівається на поглиблення співпраці з Ер-Ріядом

В Україну вперше за майже тридцять років прибув глава МЗС Саудівської Аравії, а його візит завершився підписанням низки документів.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Офісу президента, принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та головою ОП Андрієм Єрмаком.

"Цінуємо цей візит та розглядаємо його як важливе свідчення підтримки України, особливо у дні річниці початку повномасштабної агресії", — зазначив Зеленський.

Крім того, він подякував Саудівській Аравії за підтримку територіальної цілісності України, а також висловив сподівання на активізацію двосторонньої співпраці, зокрема у реалізації української формули миру та зернової угоди.

Своєю чергою Єрмак додав, що останній візит високого представника Саудівської Аравії відбувався 14 квітня 1993 року, тобто майже 30 років тому.

Він додав, що під час зустрічі було підписано два документи, яким формалізували надання Україні допомоги на 400 мільйонів доларів. З них 100 мільйонів гуманітарної допомоги, а ще 300 підуть на постачання нафтопродуктів.

Крім того, Єрмак зазначив, що королівству може бути цікавим досвід України щодо боротьби з іранськими безпілотниками, за допомогою яких завдавалися ударів по саудівських нафтових об’єктах.

Як повідомлялося раніше, напередодні в Генасамблеї ООН більшістю голосів було підтримано резолюцію України щодо "формули миру", в якій міститься заклик до росії про виведення військ з території нашої країни.