По 5 дней в году в пробках: Киев попал в топ-3 городов мира с самой плохой ситуацией на дорогах

За год обычные поездки по Киеву увеличились по времени на 17 минут.

Столица Украины — Киев — заняла третье место из 404 городов мира по количеству пробок на автодорогах и времени, которое граждане проводят в них. Выяснилось, что киевляне за прошлый год стояли в пробках 128 часов, то есть более 5 дней.

Такие данные обнародовала аналитическая компания TomTom в ежегодном рейтинге Traffic Index.

Отмечается, что поездки по Киеву в среднем занимают на 56% больше времени, чем занимали бы на пустых автодорогах. В пробках в прошлом году киевляне провели почти 5 дней. Эти факторы и повлияли на то, что столица Украины стала третьей в мире за пробками.

Значительно хуже ситуация на дорогах, чем в Киеве, наблюдается в Москве (столица РФ), где люди стояли в пробках 140 часов, и в Стамбуле (город в Турции), где время в пробках для граждан составило 142 часа в год.

Traffic Index 2021

В прошлом году показатель задержки движения в Киеве составил 51%, однако за год эта цифра выросла до 56%. В таких условиях получасовая поездка по столице занимает на 17 минут больше.

Стоит отметить, что в Traffic Index 2021 помимо Киева вошли еще три украинских города — Одесса (6 место), Харьков (12 место), Днепр (25 место).

Добавим, что аналитическая компания TomTom в течение последних 9 лет публикует Traffic Index и собирает статистическую информацию о пробках в 416 городах мира в 57 странах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на дорогах Украины появились полицейские "фантомы". Визуально эти автомобили почти не отличаются от других, однако они могут фиксировать до 50 движущихся целей.