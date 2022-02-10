По 5 днів на рік у заторах: Київ потрапив у топ-3 міст світу з найгіршою ситуацією на дорогах

За рік звичайні поїздки по Києву збільшилися по часу на 17 хвилин.

Столиця України — Київ — посіла третє місце черед 404 міст світу за кількістю заторів на автодорогах та часу, який громадяни проводять у них. З’ясувалося, що кияни за минулий рік стояли у заторах 128 годин, тобто більш як 5 днів.

Такі дані опублікувала аналітична компанія TomTom у щорічному рейтингу Traffic Index.

Зазначається, що поїздки по Києву у середньому займають на 56% більше часу, аніж займали б на пустих автошляхах. У заторах минулого року кияни провели майже 5 днів. Ці фактори й вплинули на те, що столиця України стала третьою у світі за заторами.

Значно гірша ситуація на дорогах, аніж у Києві, спостерігається у Москві (столиця РФ), де люди стояли у заторах 140 годин, та у Стамбулі (місто у Туреччині), де час у заторах для громадян склав 142 години на рік.

Traffic Index 2021

Минулого року показник затримки руху у Києві становив 51%, однак за рік ця цифра зросла до 56%. У таких умовах півгодинна поїздка столицею займає на 17 хвилин більше.

Варто зазначити, що у Traffic Index 2021 крім Києва увійшли ще три українських міста — Одеса (6-те місце), Харків (12-те місце), Дніпро (25-те місце).

Додамо, що аналітична компанія TomTom протягом останніх 9 років публікує Traffic Index і збирає статистичну інформацію щодо заторів у 416 містах світу у 57 країнах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на дорогах України з'явилися поліцейські "фантоми". Візуально ці автомобілі майже не відрізнятимуться від інших, проте вони зможуть фіксувати до 50 цілей, що рухаються.