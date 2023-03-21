Прем’єр-міністр Японії незвичайно відреагував на зруйновану Бучу

Вигляд зруйнованого окупантами міста та могили сотень убитих українців вразили представника Японії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у вівторок, 21 березня, прибув до України. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та відвідав зруйновану росіянами Бучу. Під час огляду міста прем'єр не стримував емоцій.

Подробиці візиту повідомляє Reuters. Візит японського прем’єра не був заздалегідь оголошений, таким чином Токіо вирішило наголосити на своїй рішучій підтримці України проти вторгнення росії.

Відомо, що Фуміо Кісіда був єдиним лідером "Великої сімки" (G7) багатих країн, який не відвідував Україну під час війни. Окрім зустрічі з українським президентом, Кісіда відвідав Бучу, яка пробула в окупації більше місяця і де росіяни вбили понад 400 мирних жителів.

Прем’єр-міністр Японії поклав квіти до церкви та вшанував хвилиною мовчання пам’ять загиблих українців. Під час огляду Бучі Кісіда зробив незвичайну, але дуже відверту заяву — він розповів про свою агресію, яку відчував в той момент. Також він наголосив, що Японія продовжить всіляко сприяти відновленню миру в Україні.

"Світ був вражений, побачивши, що рік тому в Бучі було вбито ні в чому не винних мирних жителів. Я дійсно відчуваю сильний гнів з приводу звірства, відвідавши це місце тут. Я хотів би висловити співчуття всім жертвам і пораненим від імені громадян Японії. Японія й надалі докладатиме величезних зусиль для відновлення миру в Україні", — сказав Кісіда.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кісіда збирався відвідати Україну ще у січні, але дуже побоювався за свою безпеку. Виною всьому стала можлива ядерна атака з боку росії.